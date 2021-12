Gambia: Darboe convocato per la Coppa d’Africa

Dall’incerto futuro in giallorosso, Ebrima Darboe proverà a trovare serenità con la maglia della Nazionale del Gambia. Il commissario tecnico della selezione africana – il belga Tom Sainftifet – ha infatti convocato il centrocampista della Roma per la Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Cameur. Gli Scorpioni sono stat inseriti nel gruppo F con Tunisia, Mali e Mauritania, con cui ci sarà l’esordio nella competizione il 12 gennaio. Dalla prossima settimana comincerà il ritiro in Qatar, dove ci saranno due amichevoli con Algeria (1 gennaio) e Siria (5).