Galliani: “Un colpo di genio aver preso Mourinho”

Intervistato al Corriere della Sera, l’ex a.d. del Milan, Adriano Gialliani, ha parlato, tra le altre, della corsa scudetto e dell’arrivo di Mourinho. Queste le sue parole:

Come vede la corsa scudetto?

Premesso che reputo un colpo di genio quello della Roma di arruolare Mourinho, credo che le milanesi, le romane, il Napoli, la Juventus e l’Atalanta sono in corsa per i primi sette posti. Poi con quale graduatoria non saprei. Ma siccome resto un tifoso pazzo, spero che il Milan vinca il campionato.