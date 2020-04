Galliani: “Giocare in estate, poi campionati da inizio 2021, si può fare”

La Gazzetta dello Sport (A.Bocci) – Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un’intervista nella quale ha chiarito le sue posizioni in base a quando e come si debba ritornare a giocare. Ecco alcune dichiarazioni dell’ex dirigente sportivo del Milan:

In queste condizioni non è semplice.

Lancio una proposta: il tempo c’è, si faccia per due anni come in Sudamerica, campionati nell’anno solare. Il campionato 2020/21 incominci nel febbraio 2021, stessa cosa per il 2022. Poi magari si tornerà all’antico, ma io sono sicuro che dopo un paio di anni ci convinceremo che è una buona soluzione. In estate, a luglio o agosto giocando di sera, sarà bello vedere il calcio, più che in altri mesi. Penso a certe serata di Coppa Italia a gennaio, soprattutto al nord. Credo che alla fine potremmo avere più pubblico. La Fifa ha già spostato le date del Mondiale 2022 a fine anno, si faccia lo stesso con l’Europeo e la coppa America nel 2021. Si può anche lasciare Euro2021 lì dov’è, in estate, interrompendo i campionati. Ma bisogna tornare a giocare, perché altrimenti il calcio esplode.

Che cosa pensa del taglio agli stipendi che fa tanto discutere?

Non si possono stabilire percentuali valide per tutti, la maggior parte dei giocatori di C guadagna 26mila euro lordi, il più pagato della A duemila volte tanto. Un club non può tagliare di più di quello che ha perso, ma neanche di meno. Tornando in campo i club non perderebbero moltissimo. Il botteghino vale il 10% dei ricavi, e in più ci sono le entrate dagli sponsor e dalle tv. Ma non capisco questa fretta di ripartire a settembre. Finché non ci sarà un vaccino non credo che si possa giocare davanti ad un pubblico.

Da questa crisi uscirà una sistema calcio più solidale?

Non è questione di solidarietà ma di realismo. Sarà un calcio un po’ più povero, perché il mondo lo sarà. L’Europa e il mondo sono in difficoltà, il calcio non può pensare di continuare come prima.