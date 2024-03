Questa sera alle 20:45 si sfideranno il Galles e la Polonia di Nicola Zalewski in una delle tre finale degli spareggi per accedere a Euro 2024. La federazione polacca ha comunicato sui social le formazione ufficiale, dove l’esterno giallorosso è stato confermato titolare nel 3-5-2.

POLAND STARTING XI 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇱

The PZPN have released the starting line-up that Poland will play against Wales in Cardiff.

Szczesny – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Zieliński, Slisz, Piotrowski, Zalewski – Świderski, Lewandowski #WALPOL pic.twitter.com/LO3xUGRE7J

