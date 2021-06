Marash Kumbulla, difensore della Roma, è impegnato con l’Albania. Il ct della Nazionale Edy Reja lo ha schierato titolare nella difesa a tre per la sfida amichevole al Cardiff City Stadium contro i padroni di casa del Galles. Per l’Albania, che non parteciperà a Euro 2020, è la penultima partita prima dell’estate: l’ultima è in programma l’8 giugno con la Repubblica Ceca.