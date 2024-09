Il Tempo (L. Pes) – Anche l’ultima telenovela del mercato giallorosso conoscerà la parola fine. Il Galatasaray continua a trattare a oltranza con Zalewski per convincere il ventiduenne giallorosso a dire sì e volare a Istanbul. Ultime ore frenetiche per un affare che sembrava vicino alla conclusione e che invece arriverà, probabilmente, fino al gong finale. A inizio settimana il polacco aveva accettato la proposta turca da circa 2 milioni più bonus, motivo per il quale una delegazione del club ha raggiunto la Capitale per trattare con la Roma (con la quale c’era una base d’intesa).

Nella giornata di mercoledì, però, viste le alte richieste da Trigoria, per accontentare il duo Souloukou-Ghisolfi (che nelle scorse settimane aveva offerto il rinnovo) i turchi hanno ribassato l’offerta contrattuale per Zalewski, mossa che ha creato non poco scompiglio nella negoziazione. Ieri, però, la svolta nella trattativa tra i club, con l’accordo trovato sul cartellino del laterale a 11 milioni più bonus, ma nel frattempo Zalewski ha cambiato idea, e il Galatasaray deve provare a convincerlo nelle ultime ore del mercato.

Ieri il polacco non si è allenato, poiché al centro di vicende di mercato, ma ha continuato a rifiutare i rilanci della squadra di Istanbul, che si è spinta fino a 2.75 milioni di euro a stagione, ma non basta. Fonti turche rivelano come le sue richieste arrivino 3.2 milioni oltre a bonus alla firma e clausola di rescissione da 15 milioni. Una corte che va avanti serrata e che vede ancora spiragli per la partenza del giovane esterno giallorosso. Anche se resta complicato strappare il sì entro il gong finale.