Fuzato: “Stagione intensa e ricca di apprendimento. Ora riposiamo per la prossima stagione” – FOTO

È stata la sorpresa dell’ultima parte della stagione. Daniel Fuzato ha saputo sfruttare le occasioni avute disputando una buon finale di stagione, complici anche gli infortuni di Pau Lopez e Antonio Mirante. Il portiere brasiliano ha voluto condividere un riassunto delle sue emozioni al termine della stagione:

“Un’altra stagione che finisce. Un anno molto intenso, ricco di sfide, ma anche di molto apprendimento professionale e personale. Dio è stato presente in ogni momento. È ora di tornare a casa e riposare per essere pronti per la prossima stagione!”