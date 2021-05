Fuzato: “Sicuramente fare due partite così per me è importantissimo. Spero di rispondere bene dentro al campo”

Daniel Fuzato, portiere della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Crotone 5-0. Queste le sue parole:

FUZATO A ROMA TV

Due partite consecutive, è un traguardo che ti sei meritato…

Sì, sono tre anni che sto qua e cerco sempre di lavorare e imparare dai miei compagni. Sicuramente fare due partite così per me è importantissimo. Un portiere se sta così tanto tempo senza giocare è diverso. Spero di rispondere bene dentro al campo.

Non hai subito gol…

Tutti sono venuti da me dopo la partita per i complimenti. Ma è un lavoro di squadra, poi c’è il portiere che cerca di parare. Per me è stato importantissimo.

Continua così e non sentire le chiacchiere in giro…

Sì, hai ragione. Sono andato in Portogallo per provare a giocare di più, ma le cose non sono andate bene. Cerco sempre di imparare, poi sono tornato a Roma lavorando seriamente. Quando c’è l’opportunità tento di dare il mio meglio.

Non avete subito gol. Siamo contenti e felici…

E’ importante per la squadra, questo tipo di partita ti dà fiducia. Non prendere gol è importantissimo.

Ti senti pronto per fare il titolare alla Roma?

Io lavoro ogni giorno, sono pronto di avere opportunità, ma ci sono due davanti a me che sono grandi portieri, sempre rispetto. Quando ho l’opportunità cerco di fare il mio meglio. Un portiere ha bisogno di continuità e di giocare.