Fuzato: “L’esordio contro la Juventus un momento di grande gioia. Spero di giocare con maggiore continuità”

Alla Roma da due stagioni, all’ultima giornata di Serie A, Daniele Fuzato è riuscito ad esaudire il sogno di debuttare in una gara ufficiale con la maglia giallorossa, difendendo i pali romanisti nella vittoria sul campo della Juventus per 3 a 1. L’estremo difensore brasiliano ha rilasciato un’intervista al programma televisivo Globo Esporte, tornando sulle emozioni dell’esordio e parlando anche dei suoi progetti futuri. Ricordiamo che Fuzato è stato più volte accostato al Gil Vicente, squadra della Primeira Liga portoghese, che stando alle voci di mercato dovrebbe prenderlo in prestito durante questa sessione di mercato. Di seguito, le dichiarazioni di Fuzato:

Sull’esordio contro la Juventus.

È stato un momento di grande gioia e felicità. Ho realizzato quello che è anche il sogno della mia famiglia. Credo sia stato un momento preparato da Dio. Ho trascorso due anni a lavorare a Roma, rispettando i miei colleghi e aspettando un’opportunità. La Roma non aveva mai vinto nello stadio della Juventus e abbiamo finito per rompere quel tabù.

Dopo la gara hai colto l’occasione per farti una foto con uno dei tuoi idoli, Buffon.

Sono cresciuto guardandolo giocare sempre ad alti livelli e vincere titoli importanti. Aver fatto una foto con lui è stato un bel ricordo. Credo che questi momenti siano rari nella vita. Avere l’opportunità di condividere il campo con lui è stato un privilegio.

Sul futuro.

Il mio obiettivo è continuare a migliorare e crescere come persona e come professionista. Voglio anche giocare più partite per acquisire più esperienza.