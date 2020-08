Fuzato al Gil Vicente dopo l’Europa League

Corriere dello Sport (R. Maida) – Per il momento resta a disposizione della Roma in attesa della conclusione dell’Europa League, ma poi è pronto a volare in Portogallo destinazione Gil Vicente, prima divisione. Daniel Fuzato non è stato inserito in lista Uefa ma essendo un portiere può essere “ripescato” in caso di necessità. Da qui la scelta condivisa col procuratore Tavano di formalizzare l’offerta dei portoghesi solo una volta conclusa l’esperienza europea del suo club. Nell’ultima giornata di campionato è arrivato l’esordio contro la Juventus, “soddisfacente” per lo stesso procuratore.