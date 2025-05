Il Corriere dello Sport (L. Scalia) – La stagione della Roma, un ottovolante di emozioni, ha visto Leandro Paredes superare momenti difficili e chiudere con gol decisivi. Accantonato da Juric e vicino al Boca Juniors, Paredes ha ritrovato centralità con Ranieri. Nonostante la perdita del posto da titolare, si è fatto trovare pronto, segnando due gol pesantissimi contro Milan e Torino. Dopo il successo a Torino, fondamentale per l’Europa League e il sogno Champions, Paredes ha mandato un messaggio ai tifosi: «Chiudiamo l’anno con una vittoria! Grazie a tutti per il sostegno. Ci vediamo l’anno prossimo! Forza Roma sempre». Parole che sembrano dissipare i dubbi sul suo futuro, anche se tutto resta legato alle scelte del nuovo allenatore e a una clausola che potrebbe riportarlo al Boca Juniors.

A marzo, Paredes ha rinnovato con la Roma fino al 2026, accettando una riduzione di stipendio da 4 a 2,5 milioni di euro. L’operazione ha scongiurato il rischio di perderlo a parametro zero, anche se l’autorinnovo non era scontato (scattava in caso di qualificazione all’Europa League). Successivamente, è emersa la clausola legata al Boca Juniors: se il club verserà 3,5 milioni di euro, Paredes potrà tornare a giocare per la sua squadra del cuore. La cifra supera quella spesa dalla Roma per acquistarlo dal PSG. I rumors su un possibile passaggio al Boca si sono affievoliti dopo il rinnovo, ma in Argentina si parla di un ritorno “alla base solo dopo il Mondiale del 2026”. Paredes non ha mai nascosto il suo legame con il Boca, scherzando anche sull’idea di convincere Dybala a seguirlo. Potrebbe succedere, ma le tempistiche restano incerte e si allontanano dal presente.