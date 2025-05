Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma cade 2-1 a Bergamo dopo 19 risultati utili consecutivi e vede complicarsi la corsa Champions. Ranieri, furente per il rigore revocato dal Var, attacca duramente: “Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore. Sozza aveva fischiato, il Var non doveva intervenire. Ce lo hanno sempre detto”. E ancora: “Se le regole cambiano di partita in partita, ci adeguiamo, ma non c’è linearità di giudizio. Voglio sapere perché è intervenuto il Var. Marelli dice che non c’è contatto? Ho capito tutto”.

L’arbitro Sozza non ha fornito spiegazioni. “Il quarto uomo mi ha detto che è stato un contatto leggero. Ma cosa significa? Dacci il rigore, poi magari perdiamo lo stesso, ma dacci il rigore”. Sulla sconfitta: “Complimenti all’Atalanta, giocheremo fino alla fine contro Milan e Torino”.