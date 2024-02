repubblica.it (M.Juric) – La Roma non c’era nel giorno dell’addio a Giacomo Losi. Nessun dirigente e nessun calciatore è riuscito a presenziare alle esequie dell’ex capitano giallorosso. Un’assenza che fa rumore. E fa male. Tutti assenti, compresi i calciatori nonostante il giorno di riposo concesso da mister De Rossi. Dal club si sono affrettati a spiegare come questo sia un momento di passaggio e intenso lavoro negli uffici di Trigoria e Viale Tolstoj. Tale da non poter presenziare al funerale di un’icona della storia della Roma. Un protocollo stringente che ha portato dentro la Chiesa di Santa Paola Romana nel quartiere Balduina una rappresentanza dell’Under 18 giallorossa, lo stendardo del club, una corona di fiori e il responsabile dell’archivio storico. Fine.