La scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lo scorso lunedì 21 aprile all’età di 88 anni, continua ad avere ripercussioni anche sul mondo dello sport. La notizia dei funerali, fissati dal Vaticano per la mattina di sabato 26 aprile, potrebbe infatti portare a modifiche importanti nel calendario della Serie A.

Come riportato da diversi media nazionali, tra cui Il Corriere dello Sport, sono a rischio rinvio tutte le partite previste per quel giorno. In particolare, il match Lazio-Parma, in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, potrebbe slittare a lunedì per motivi di ordine pubblico, vista la grande affluenza prevista nella Capitale per l’ultimo saluto al Pontefice. Non è da escludere lo spostamento anche delle altre due sfide del sabato: Como-Genoa (ore 15) e Inter-Roma (ore 18), sebbene le valutazioni siano ancora in corso.

In giornata si attende un Consiglio dei ministri che dovrebbe proclamare tre giorni di lutto nazionale. Anche se ciò non implicherebbe automaticamente uno stop alle attività sportive, sarà determinante la decisione del Coni, che potrebbe optare per una sospensione delle competizioni nel weekend per rispetto del lutto e delle complesse dinamiche logistiche legate agli eventi religiosi.