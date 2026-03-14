Full immersion Roma: Gasp sceglie gli uomini per Como e il Bologna

CORRIERE DELLA SERA (Ugo Trani) – Domani al Sinigaglia lo spareggio Champions contro il Como e giovedì all’Olimpico il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna. In cinque giorni la Roma si gioca il suo futuro. Gasperini ha quindi caricato big e giovani, chiamati a dare il meglio nella fase cruciale dell’annata. Concetto che ha ripetuto alla presentazione del nuovo sponsor. “È il momento decisivo. Lo affronteremo ancora con più spinta”.

Dai lombardi ai rossoblù, insomma, per un’autentica full immersion di gran parte dei titolari di Gasp. Dei quali non fanno più parte i centravanti Ferguson e Dovbyk, al momento pure Dybala e Soulé, atteso dall’allenatore dopo la sosta per i playoff mondiali del 29 marzo.

In più va contato Angeliño, al momento portato in panchina solo per far numero. Questo significa che la maggior parte dei titolari dovrà scendere in campo in entrambe le occasioni. A parte Svilar, almeno cinque giocatori di movimento: Mancini, Çelik, Wesley, Cristante e Malen.

A loro, e dipenderà dalle condizioni fisiche da valutare oggi prima della partenza per Como, si possono aggiungere anche Hermoso e Koné. Il francese ha più chance dello spagnolo. Se daranno garanzie, partiranno entrambi dall’inizio. Domani Gian Piero Gasperini replicherà lo stesso sistema di gioco, il 3-4-1-2, usato al Dall’Ara.

Il trequartista con due punte, dunque. Probabilmente Pellegrini, il più adatto a fare il rifinitore per gli attaccanti, dietro a Malen e magari a Vaz che, preferito di sicuro a Zaragoza, è in ballottaggio con Venturino, non utilizzabile in Europa (non è in lista Uefa). Cristante tornerebbe in mediana, accanto a Koné, se recupera. In questo caso, turno di riposo per Pisilli.

Dietro, invece, dipende da come sta Hermoso. Mancini farà il centrale. Poi due maglie per tre: Çelik, Ghilardi e appunto Mario. In alternativa, spazio a Rensch o Tsimikas. Dopo la sfida con i lariani, il tecnico romanista tirerà le somme. In campo, quindi, scenderanno i fedelissimi, nonostante ben cinque siano diffidati e quindi a rischio per l’eventuale sfida dei quarti: Mancini, N’Dicka, Hermoso, Cristante e Çelik.