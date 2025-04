Il Corriere dello Sport (D. Ciardi) – Ebrima Darboe, a meno di clamorosi ribaltoni, ha concluso la sua stagione. Il centrocampista, in prestito al Frosinone ma di proprietà della Roma, ha rimediato una brutta botta nell’ultima partita a Cesena. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto a Villa Stuart hanno evidenziato una frattura del V metatarso del piede sinistro. Per questo sarà necessaria l’operazione, verosimilmente già prima di Pasqua. Considerando che manca un mese alla fine del campionato di Serie B e che per i playoff al Frosinone serve quasi un miracolo, la sua stagione è ormai conclusa. Darboe si è conquistato un ruolo importante nella stagione tormentata del Frosinone, che è riuscito con Bianco a togliersi dalle sabbie mobili della retrocessione. In una recente intervista ha confermato che alla fine del prestito rientrerà alla Roma. È uno dei tanti calciatori di ritorno a Trigoria che Ghisolfi dovrà gestire nuovamente.