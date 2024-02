Il Frosinone è in piena emergenza infortuni e domenica sfiderà la Roma di Daniele De Rossi. Con un comunicato ufficiale il club gialloblù ha annunciato l’intervento riuscito di Bonifazi, che in ogni caso domenica non sarà presente:

“Il Frosinone Calcio comunica che il giocatore Kevin Bonifazi, in seguito ad una lesione del menisco interno del ginocchio destro, è stato sottoposto in data odierna, presso la ‘Casa di Cura Villa Toniolo’ di Bologna ad intervento chirurgico in artroscopia di bonifica meniscale mediale. L’intervento è stato effettuato dal Dott. Lo Presti Mirco ed è perfettamente riuscito”