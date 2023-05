Frosinone, Mazzitelli: “Il mio esordio con la Roma? Ricordo poco, ero teso ed emozionato”

Il Frosinone è ufficialmente tornato in Serie A, lunedi c’è stata la grande festa allo stadio Benito Stirpe che è poi proseguita per le strade. Tra i protagonisti della promozione c’è sicuramente Luca Mazzitelli, cresciuto nel settore giovanile della Roma. Il centrocampista si è raccontato in un’intervista a La Repubblica, queste le sue parole sulla Roma e il suo stadio: “La mia famiglia abita vicino all’Olimpico e fin da piccolo, ogni volta che ci passavo, sognavo di giocarci. Sarà bello tornarci, ho già la pelle d’oca. Il mio esordio con la Roma?Mi ricordo davvero poco, ero troppo teso ed emozionato”.