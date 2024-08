Gazzetta dello Sport – In arrivo al Frosinone il centrocampista Darboe, classe 2001. Si trasferirà in prestito dalla Roma e firmerà oggi il nuovo contratto. Dovrà sostituire Brescianini sul piede di partenza. Darboe la scorsa stagione si è diviso tra il Lask in Austria e la Sampdoria, prima avversaria del Frosinone in campionato.