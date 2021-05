Friedkin vero Special: prendere Mou è stato il trionfo della fantasia

La Gazzetta dello Sport (A.Vocalelli) – L’arrivo di Mourinho alla Roma ha già scatenato il dibattito. Ma è ancora un grande allenatore o è piuttosto la rappresentazione dei suoi ultimi licenziamenti? Ma la società gli comprerà i calciatori giusti o, dopo aver acquistato una fuoriserie, risparmierà sulla benzina? Mourinho alla Roma – in un pianeta così convenzionale come è diventato il calcio – poteva sembrare uno scherzo, una provocazione, un’illusione, un depistaggio, mai però un “oh” di meraviglia.

Perché, razionalizzando tutto, non si poteva neppure sospettare che l’affare potesse andare veramente in porto. Ed è in questo che Friedkin ha segnato un’inversione di tendenza clamorosa, scavalcando gli steccati che ci siamo costruiti intorno, finendo per restare imprigionati. Mourinho è dunque la vittoria, il trionfo, della fantasia che ha avuto il presidente Friedkin, accompagnando la stessa immaginazione della gente. Che non è per nulla spaventata – ma è anzi elettrizzata – ora dall’idea di non sapere. Perché, come diceva Picasso, tutto quello che puoi immaginare è reale. E non parlava, naturalmente, di pallone.