Secondo quanto riportato da retesport. Ci potrebbe essere un possibile intoppo di natura logistica sull’arrivo di Dan Friedkin a Roma. Come sovvenuto oggi in mattinata, vista l’enorme viavai di arrivi a Ciampino previsti in questi giorni, soprattutto ricongiungibili al conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. L’aeroporto che lo avrebbe dovuto accogliere sarebbe al momento, essere impossibilitato ad accogliere il volo del proprietario giallorosso a causa dell’eccessivo traffico aereo. Gli scenari plausibili per la situazione sarebbero due. Difatti, il velivolo presidenziale potrebbe sbarcare o all’aeroporto dell’Urbe o ritardare di 24 ore il suo approdo nella capitale.