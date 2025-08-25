Il presidente della Roma, Dan Friedkin, tornerà domani a Trigoria dopo l’ultima visita dello scorso maggio, quando seguì il consiglio di Ranieri sul nuovo allenatore e intervenne sull’ingaggio di Svilar. L’arrivo del numero uno giallorosso potrebbe essere decisivo sia per le ultime mosse di mercato, volute da Gasperini, sia per il futuro della squadra sul campo.

Come riportato del Corriere dello Sport, non solo il mercato, tra i temi caldi anche lo stadio di Pietralata. Superati i problemi legati al boschetto, restano da completare gli scavi archeologici prima di inoltrare il progetto al Comune. Le prossime settimane potrebbero quindi portare importanti novità sul nuovo impianto.