Friedkin-tifosi, il feeling cresce

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Sono tornati allo stadio e hanno visto una bella Roma. Dan e Ryan Friedkin avevano saltato solo la trasferta di Genova da quando sono alla guida del club, ieri hanno gioito sugli spalti vuoti dell’Olimpico. A fine partita sono ripartiti subito, ma a complimentarsi con la squadra ci ha pensato il Ceo Guido Fienga. Ai tifosi non è sfuggito un particolare: i due nuovi proprietari erano in tribuna con il volto coperto dalle mascherine con il vecchio stemma della società. Una scelta non casuale e che riguarda il possibile ritorno del logo, che potrebbe riapparire il prossimo anno sulla seconda maglia. Con questa proprietà i tifosi si stanno riavvicinando alla squadra: ieri il gruppo Roma della Curva Sud è stato a Trigoria per incitare i giocatori prima della partenza sul pullman. Evidente il segno di discontinuità rispetto al passato, “Abbiamo intenzione di ascoltare molto i tifosi” avevano detto al loro arrivo i Friedkin, sono stati di parola.