Friedkin, tentazione derby

Non è esclusa una capatina di Friedkin al derby di domenica. Di sicuro non vede l’ora di diventare il presidente della Roma e, con il figlio Ryan, è ancora a Milano dove è atterrato in elicottero da Lugano. La settimana scorsa si è incontrato a Londra con Vitek. La data probabile per il passaggio di consegne con Pallotta è quella di San Valentino. Per il mercato Politano è vicino al Napoli, mentre Klopp ha chiuso la porta per Shaqiri. Resta Januzaj e spunta Caprari. Lo scrive Leggo.