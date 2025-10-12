Non solo campo, ma una visione a 360 gradi. Dan Friedkin guarda al futuro della Roma con ambizione e lucidità, proiettando il club verso una dimensione sempre più internazionale. Come riportato su La Gazzetta dello Sport, il proprietario americano sta lavorando per trasformare la società giallorossa in un modello di eccellenza, capace di coniugare risultati sportivi e solidità economica.

L’obiettivo è chiaro: una Roma vincente e sostenibile. Dallo sviluppo del nuovo stadio di Pietralata ai rinforzi di gennaio, con nomi importanti come Zirkzee nel mirino, fino al lancio della squadra Under 23 e al potenziamento delle strutture giovanili. “Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso, ma credo nel nostro allenatore Gasperini, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi”, ha dichiarato Friedkin durante una visita a Trigoria. Parole che racchiudono l’essenza del suo progetto: costruire una Roma moderna, solida e duratura, pronta a restare stabilmente tra le grandi del calcio europeo.