Friedkin-Roma, avanti

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La trattativa con Friedkin si può riaprire. Il magnate texano sembra intenzionato a ricominciare le negoziazioni con Pallotta. Forse hanno inciso su questo aspetto le parole rilasciate dal patron giallorosso qualche giorno fa. Il possibile acquirente non sembra intenzionato a rilanciare rispetto ai 575 milioni offerti il 18 maggio, esattamente un mese fa, ma è disposto a cambiare i metodi di pagamento.

Fondamentale in questo senso potrebbe essere il fattore stadio a Tor di Valle. Il Campidoglio non voterà la deliberà prima dell’estate e prima che il proprietario dei terreni non sia mutato ma d’altro canto Vitek non accelera finché non sa chi sarà il suo socio in affari.