Friedkin ritorna alla carica: entro agosto l’offerta

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Friedkin si riavvicina alla Roma. I suoi avvocati nei giorni scorsi hanno ripreso i contatti con gli uomini di Vitek, in vista dell’imminente via libera del Campidoglio. Ma soprattutto Fienga si sta muovendo attivamente per riaprire la trattativa con il magnate texano. La nuova offerta potrebbe essere formulata ad agosto, Pallotta non ha cambiato idea ma dà alla Roma la valutazione di marzo, ora che sta per arrivare il via libera allo Stadio. Intanto Vitek, nei contatti con i legali di Friedkin, ha confermato l’acquisto dei terreni di Tor di Valle entro luglio. Lo Stadio della Roma sarebbe anche un ottimo spot in campagna elettorale per la Raggi per farsi rieleggere e quindi ha deciso di dare un’accelerazione all’iter. La nuova riunione di maggioranza è slittata a lunedì, ma ormai è questione di giorni. Il sindaco ha chiesto ai tecnici di studiare il dossier con il massimo scrupolo, per evitare ricorsi e interrogazioni e procedere spediti all’approvazione della Convenzione.