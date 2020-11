Friedkin rende forte la Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – In un momento di difficoltà per tutto il movimento calcistico, Friedkin è riuscito a dare solidità alla sua Roma. La società ha pagato gli stipendi di settembre, un fatto che può essere considerato eccezionale, considerando che ieri era l’ultimo giorno per pagare la mensilità di agosto. Diversi club, anche tra quelli di prima fascia, sono in ritardo. Intanto la società continua a cambiare fisionomia, con nuovi dirigenti in arrivo. Stefano Scalera sarà all’apice di questo nuovo organigramma, formato da professionisti affermati, che dovranno fare riferimento al Ceo Fienga. È stato creato il Roma Department, che si occuperà di rapporti con la città, dalle istituzioni ai tifosi e sarà affidato a Francesco Pastorella. Per l’ufficio legale i Friedkin si avvarranno di Lorenzo Vitali, avvocato del colosso legale Cleary Gottlieb. Al posto della Bafaro, responsabile del personale, arriverà Roberto Murgo. Manca però ancora il ds ed è probabile che la scelta ricada su un esperto di scouting. Nelle ultime ore sono circolati di nomi di Frank Arnesen, che sarebbe propenso a lasciare il Feyenoord, e Mark Krosche, attuale direttore sportivo del Lipsia. Sembra molto difficile però che il club tedesco si privi di lui.