Friedkin nel Cda per la crescita del club

Il Tempo (M. Cirulli) – Friedkin raddoppia il suo impegno nel calcio. Il presidente della Roma è stato infatti nominato come nuovo membro del Consiglio d’amministrazione dell’ECA, l’Associazione Europea dei Club. Dopo il rinnovato accordo con la UEFA fino al 2030, Friedkin è stato inserito in un’assemblea composta da 30 rappresentanti, di cui 23 scelti tramite elezioni e 7 selezionati dai vertici di UEFA ed ECA e proprio in quest’ultima sezione ricade il texano. Un’ulteriore volontà da parte di Dan di rappresentare la Roma nei piani alti del calcio europeo, a conferma del suo impegno e dedizione alla causa giallorossa.