Friedkin: “Mou grandissimo, contenti che sia con noi”

Il Corriere Dello Sport (A.Ramazzotti) – Lo Special One ha conquistato, con il suo lavoro ma anche con il suo carattere. Di dubbi a riguardo ce n’erano pochi, perché José Mourinho ha fatto “innamorare” calcisticamente diversi proprietari che lo hanno ingaggiato e alla lista adesso va aggiunto anche Dan Friedkin, che dopo un’operazione condotta magistralmente insieme a Tiago Pinto, lo ha portato all’ombra del Colosseo.

L’imprenditore americano è un uomo di poche parole, nella Capitale le uniche parole sono state quelle contenute nei comunicati stampa emessi dalla società, ma fino a ieri nessuno aveva sentito la sua voce tra i giornalisti. A Ginevra si è lasciato un po’ andare, mostrando la sua soddisfazione per la scelta fatta a inizio maggio, quando ha affidato la squadra a José. Diversi tra i dirigenti presenti alla ventiseiesima assemblea generale dell’Eca sono stati sorpresi nel vederlo, ma il numero uno giallorosso non poteva mancare dopo essere stato nominato membro del Board of Administrations dell’Uefa Club Competition SA e di conseguenza nell’Eca.

Friedkin è arrivato intorno all’ora di pranzo con uno degli aerei della sua flotta (“Ai comandi c’ero io come sempre” ha confermato sorridendo) e si è seduto nelle prime file della sala riservata all’assemblea ricevendo il benvenuto del presidente Al-Khelaifi. Ha seguito gli interventi con interesse e poi si è intrattenuto a parlare con altri dirigenti, tra i quali l’ad interista Antonello. Ha dribblato i microfoni, ma quando lontano dalle telecamere gli è stato chiesto un giudizio su Mourinho un paio di frasi gli sono sfuggite: “E’ una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Sono contento di averlo alla Roma“.