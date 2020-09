Friedkin infuriati: “Ora si cambia”. Dzeko con la fascia

La Repubblica (F.Ferrazza) – La fascia al braccio di Dzeko non è in discussione. Queste sono le indicazioni che arrivano dallo spogliatoio della Roma. Fonseca dovrà ripartire da lui e domenica arriverà la Juventus. All’Olimpico ci saranno un migliaio di tifosi in tribuna Monte Mario, invitati tramite le varie partnership commerciali. La pressione per il tecnico sarà ancora più forte per lo 0 di Verona. I Friedkin sono infuriati per la figuraccia, seguiranno in casa la Roma nel pieno di un lavoro di cambiamento dei ruoli societari. Stanno gettando le basi per il futuro, decisi a far saltare qualche passaggio dirigenziali seguendo in prima persona tutti i comparti. Sul mercato è santd-by per Smalling e si pensa anche ad un ritorno clamoroso: quello di Rudiger. Da Trigoria non arrivano conferme.