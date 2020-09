Friedkin in arrivo: tentazione Depay, aspettando Totti

Il Messaggero (G.Lengua) – L’intenzione di Dan e Ryan Friedkin è quella di arrivare a Roma il prima possibile, magari già in settimana. Si dedicheranno subito a Fonseca e ai giocatori: al portoghese è stata rinnovata la fiducia recentemente, ma Dan vuole ascoltarlo per capire come sta preparando la nuova stagione. Friedkin farà visita anche nella sede dell’Eur e terrà vari incontri col CEO Fienga. L’ad sta lavorando per riportare a casa Totti, sono sempre più abituali le telefonate tra i due e gli incontri sia a Roma sia a Milano. L’intenzione è quella di affidargli un ruolo di brand ambassador, ma non è esclusa una posizione più rilevante in società. Discorso più ampio che si potrebbe concretizzare già nel mese di ottobre. Intanto il presidente del Lione rivela: “Su Depay c’è anche la Roma“.