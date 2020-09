Friedkin ha deciso: rinnovi per Zaniolo e Pellegrini

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Chissà se in questi giorni di Nazionale avranno avuto modo di parlare anche di Roma. Chissà se le parole di Francesco Totti a “La Repubblica” saranno state profetiche. Chissà se davvero Nicolò Zaniolo dovrà legarsi a Lorenzo Pellegrini per capire meglio, e una volta per tutte, Roma e la Roma. Intanto tra poco saranno vicini di casa, vista la voglia dell’ex Inter di andare a vivere a Casal Palocco, dove il mare è a due passi e ci sono tanti romanisti. In campo, poi, per ora nei piani di Fonseca sono altrettanto vicini, perché entrambi dovrebbero far parte della batteria dei trequartisti dietro la punta. Il condizionale è d’obbligo, perché Pellegrini potrebbe anche spostarsi qualche metro più indietro e fare il regista. Fuori dal campo entrambi dovranno rinnovare il contratto. I prolungamenti I rispettivi agenti a Trigoria si vedono spesso, ma per adesso né Pocetta né Vigorelli hanno un appuntamento per discutere dei contratti. Il club ha altre priorità, ma l’idea è quella di mettersi al tavolo quanto prima per far stare tranquilli entrambi.