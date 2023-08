Il Friedkin Group ha ufficialmente annunciato la partnership con la Ryder Cup 2023. Il prestigioso torneo di golf che si svolgerà dal 29 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf and Country Club di Roma collaborerà con il gruppo a capo della Roma. Questo il comnuicato:

“The Friedkin Group è orgoglioso di collaborare con la Ryder Cup 2023 e sostenere un evento così importante per la città di Roma. La nostra passione per questa città è radicata nel nostro investimento verso l’AS Roma e siamo così entusiasti che i tifosi romani possano vivere uno degli eventi principali del golf. Condividiamo anche un impegno con la Ryder Cup per far crescere il gioco a livello giovanile, non vediamo l’ora di poter lavorare insieme”.