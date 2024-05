La Roma conclude la stagione battendo in Australi il Milan 2-5. Il gruppo Friedkin ha voluto ringraziare tutto il popolo giallorosso che durante l’intero anno non ha mai abbandonato la squadra. Oltre un milione di tifosi a riempire durante la stagione lo stadio Olimpico, facendo registrare continui sold out, questi sono i tifosi della Roma.

