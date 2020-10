Friedkin, giorni decisivi per il ds. Campos e Rangnick nomi caldi

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – I Friedkin sono al lavoro, sempre nel massimo riserbo, per scegliere il nuovo direttore sportivo. La sensazione è che nelle prossime settimane, se non addirittura giorni, ci saranno delle novità. Al tempo stesso nessuno vuole sbagliare la scelta. In pole c’è un nome straniero, a meno che Paratici e la Juventus non decidano di separarsi. Giovedì, con l’assemblea del club bianconero, dovrebbero arrivare delle indicazioni. Dalla Spagna, ieri, circolavano voci di un accordo imminente con Rangnick, che sembrerebbe avere quella personalità di cui si sentirebbe bisogno a Trigoria. Altri nomi sono quelli di Orta e di Emenalo, mentre sarà fatta chiarezza sul futuro di Campos. Durante i colloqui ha fatto un’ottima impressione, ma l’impossibilità di essere presente fisicamente a Trigoria rende tutto molto complicato. Il nuovo diesse non dovrà occuparsi soltanto di mercato, ma dovrà creare anche una struttura solida che dure nel tempo e che consenta alla Roma di mettere a posto conti e rosa.