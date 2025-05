Friedkin-Gasperini, accordo a un passo: si studia il progetto

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla Roma: il contatto finale con i Friedkin è atteso a breve, forse già oggi. Dopo l’addio di Ranieri, il tecnico dell’Atalanta è stato individuato come l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo. L’accordo è ben avviato: contratto triennale da circa 6 milioni più bonus e pieno coinvolgimento nelle scelte tecniche. Gasperini attende solo l’ufficialità della rescissione con l’Atalanta.

Tra i giocatori in bilico ci sono Paredes, Dovbyk e Dybala, mentre Abraham potrebbe restare. Piace Pasalic. La Roma vuole chiudere in fretta anche per anticipare un possibile rilancio della Juventus.