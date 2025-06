La Gazzetta dello Sport (A. Ramazzotti) – Luciano Spalletti ha chiuso ieri sera il suo ciclo con la Nazionale. Da oggi, la panchina azzurra sarà virtualmente di Claudio Ranieri. L’ufficialità non arriverà a breve: c’è da sistemare il suo contratto con la Figc e definire il “doppio ruolo” di Ranieri, senior advisor del presidente giallorosso Dan Friedkin e commissario tecnico dell’Italia. Non c’è incompatibilità tra i due lavori e Ranieri può diventare il successore di Spalletti. La Federcalcio ha già fatto le verifiche legali e non ha dubbi: l’ex tecnico della Roma può essere nominato nuovo ct senza violare nessuna regola.