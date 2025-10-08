Dan Friedkin rompe il silenzio e condivide il suo entusiasmo per l’ottimo momento della Roma, protagonista di un avvio di stagione sorprendente che l’ha vista imporsi ai vertici della classifica. Il presidente giallorosso, presente a Roma in occasione dell’assemblea dell’EFC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, manifestando fiducia e soddisfazione per il lavoro del tecnico e della squadra.

Come riportato da Filippo Biafora, Dan da le sue prime impressioni: “Le sensazioni con la squadra per ora sono buone, ma è ovviamente molto presto. Crediamo nel nostro allenatore e in quello che sta facendo, in generale in tutta la squadra”, ha spiegato Friedkin, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio e continuità in una fase ancora iniziale del campionato.

Il numero uno giallorosso ha poi speso parole di grande apprezzamento per Gian Piero Gasperini, arrivato in estate sulla panchina romanista: “Gasperini? È fantastico, non potremmo essere più felici di lui”. Una conferma, questa, del pieno sostegno della proprietà americana al progetto tecnico che sta riportando entusiasmo e ambizione nella Capitale.