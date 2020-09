Friedkin chiama il medico che ha visitato Milik: dubbi sulle condizioni

L’affare che sta portando Milik alla Roma ha subito dei rallentamenti con lo scoglio più grosso che viene rappresentato dalle pendenze che ha il giocatore col Napoli. Balla circa un milioni di euro che l’attaccante non vuole lasciare. In più, come riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, un colloquio telefonico diretto fra il patron Dan Friedkin e il traumatologo svizzero di sua fiducia Georg Ahlbäumer ha creato qualche dubbio sul nuovo proprietario della Roma, anche se la società nega ogni problema. Comunque i capitolini avrebbero chiesto al Napoli una riformulazione delle condizioni di pagamento che ha fatto infuriare i dirigenti napoletani.