I Friedkin stanno tornando a Roma per un blitz. E sembra proprio che la motivazione sia sempre la medesima, la questione allenatore. Nelle ultime ore i nomi in ballo sono tanti, ma la figura che sembra corrispondere di più all’identikit di Claudio Ranieri è quella di Stefano Pioli. Insomma, sembra che nei prossimi giorni ci sarà aria di decisioni e cambiamenti. La proprietà americana sarà presente nella capitale, per seguire la partita di domenica all’Olimpico contro la Juventus, cruciale per la lotta Europa e il sogno Champions. La proprietà texana sembra essere pronta ad annunciare il successore di Claudio Ranieri nelle prossime settimane. Lo riporta Il Messaggero.