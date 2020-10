Friedkin avanti su Tor di Valle

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Lunedì sera Dan e Ryan Friedkin faranno il loro esordio a San Siro, ma nel frattempo continua il loro impegno quotidiano per costruire una nuova Roma. Dan si sta occupando in prima persona dello Stadio della Roma e ha messo in agenda un incontro nei prossimi giorni con Dan Meis, il progettista dello stadio di Tor di Valle. L’architetto è già nella Capitale e, oltre a lui, arriverà presto anche Radovan Vitek, il nuovo proprietario dei terreni dove dovrebbe sorgere l’impianto. L’idea dei Friedkin è di rimanere in quella zona, adottando il progetto di Pallotta, ma valutando i margini per modificarlo, rendendolo più moderno.