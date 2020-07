Friedkin aspetta il sì di Pallotta

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Ora Pallotta deve prendere una decisione. La Roma deve programmare il futuro tra mille dubbi e con la prospettiva poco rassicurante di fare tante plusvalenze. Per tutti dovrebbe essere importante chiudere in tempi brevi visto che la trattativa si trascina ormai da nove mesi. Nei giorni scorsi Friedkin ha presentato una nuova offerta da 490 milioni di euro, compresi debiti, ma con modalità di pagamento più vicine alle esigenze di Pallotta, cash. Il progetto prevede anche un versamento immediato di 85 milioni nelle casse del club necessari per evitare il ridimensionamento e per rilanciare la squadra, a cominciare dalle conferme di Zaniolo e Pellegrini. Entro il 10 agosto è attesa la risposta di Pallotta. Fienga segue da vicino gli sviluppi anche perchè nei prossimi mesi la società avrà bisogno di liquidità per garantire la continuità aziendale.