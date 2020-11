Friedkin arruola un consulente per il diesse

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Per la scelta del direttore sportivo non manca molto, questione di giorni. Non sarà un dirigente che opera con il suo istinto, dovrà essere perfettamente in sintonia con i Friedkin, dovrà allontanare la cultura degli alibi che in questi anni ha albergato a Trigoria. Dovrà tirare fuori un progetto solido e duraturo. Per facilitare la ricerca Friedkin ha scelto un consulente che ha presentato una lista di candidati con i requisiti richiesti. Il consigliere è Charles Gould, CEO e fondatore della Retexo Intelligence. Al momento il ruolo di diesse è affidato a De Sanctis che sta facendo un buon lavoro con i giovani. Tutti quelli contattati fino a questo momento non hanno convinto, per un motivo o per l’altro, la dirigenza della Roma. Ora sono rimasti in corsa Orta, De Jong e Kroesche.