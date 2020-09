Friedkin and The City

Leggo (F.Balzani) – Dan in the city. Con un aereo privato e senza squilli di tromba Friedkin è sbarcato a Roma insieme al figlio Ryan e al braccio destro Eric Williamson. Il magnate texano dal patrimonio di quasi 5 miliardi di dollari, a un mese esatto dall’acquisto del club, è riuscito a sbarcare nella capitale dopo una lunga attesa causata dalle strette normative anti-Covid. E’ stato lo stesso Friedkin, che è stato sottoposto al tampone negli Usa, a guidare l’aereo che sarebbe atterrato a Ciampino addirittura tra martedì e mercoledì. Un lusso, quello della libertà di movimento, che possono vantare solo i piloti. E ora Dan è pronto a pilotare il progetto Roma del post Pallotta. Ieri il neo presidente ha assistito all’allenamento a Trigoria e dopo ha conosciuto Fonseca e il resto della squadra proprio come aveva promesso nella sua ultima intervista. Un discorso breve (in parte in italiano) e l’impegno di dare il 100% per la Roma che sarà guidata fisicamente da Ryan e che vivrà in questi primi mesi un periodo di transizione fisiologica dopo l’addio di Pallotta. I Friedkin sono arrivati a bordo di due Mercedes nere e sono usciti dal centro sportivo senza rilasciare dichiarazioni. Solo un cenno di saluto ai pochi tifosi e ai cronisti che li aspettavano, poi via in un lussuoso hotel di Ladispoli. Un arrivo con qualche giorno di anticipo quello del texano che servirà per riportare un po’ di sereno dopo il dramma Zaniolo e un mercato che stenta a decollare. Friedkin qualche ora dopo il suo arrivo ha subito contattato Fienga (in quarantena fino a lunedì a causa di De Laurentiis) e nel corso di questi giorni potrebbe incontrare il sindaco Raggi, il presidente del Coni Malagò e il presidente della Figc Gravina. Non è esclusa anche una conferenza stampa (virtuale) di presentazione. Probabile che Friedkin decida di ripartire tra 4-5 giorni per poi tornare a ridosso della sfida alla Juve e restare fino ad ottobre quando è previsto un contatto diretto con Totti. I tifosi della Roma ora si attendono programmi più precisi rispetto alle ermetiche dichiarazioni della scorsa settimana. E il primo regalo arriverà tra oggi e domani e riguarda il ritorno di Smalling che ieri nemmeno ha sostenuto l’allenamento con lo United. Il difensore inglese arriverà per 13 milioni più 3 di prestito e firmerà un triennale.