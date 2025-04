Il Tempo (L. Pes) – Continua la preparazione in vista della trasferta di domenica a San Siro. Anche nella mattinata ieri la squadra si è allenata a Trigoria, dove l’unico assente (oltre a Dybala) era Nelsson ancora alle prese con un problema al piede. Rispetto al match dell’Olimpico contro il Verona Ranieri ritroverà Dovbyk ma va scelto il modulo. Le due punte restano una possibilità, così come l’inserimento di un centrocampista in più per fronteggiare un reparto dalla grande qualità come quello nerazzurro. Nel frattempo l’Everton, acquistato dalla famiglia Friedkin alla fine del 2024, ha annunciato l’ingresso in società di un nuovo investitore. Si tratta dell’imprenditore Christopher Sarofim, presidente del Fayez Sarofim & Co, che diventerà, come annunciato dal club inglese, Osservatore del Consiglio di Amministrazione del club, che rimane sotto il controllo del gruppo Friedkin.

“Sono lieto di avere l’opportunità di entrare a far parte del gruppo proprietario dell’Everton, un’istituzione sportiva storica con un futuro molto promettente. Conosco e ammiro la famiglia Friedkin da molti anni e non vedo l’ora di lavorare con Marc Watts, il Gruppo Friedkin e tutti gli altri all’Everton per aiutare il club a realizzare il suo enorme potenziale dentro e fuori dal campo” ha dichiarato Sarofim. Così, invece, Dan Friedkin: “Christopher Sarofim è una persona che conosco e rispetto da molti anni. Porta esperienza, giudizio e saggezza che saranno preziose per continuare a guidare il Club in tutti gli ambiti”. Tornando alle questioni della Capitale, invece, a Trigoria si sta organizzando una visita a San Pietro nelle prossime ore per rendere omaggio a Papa Francesco. Possibile che una delegazione del club si rechi in visita in Vaticano.