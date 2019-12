Friedkin, a Roma soldi e cuore. Un bel segnale per la Serie A

Esce di scena James Pallotta, entra Dan Friedkin: la bandiera americana resta. L’ammontare dell’affare è circa 800 milioni di euro, l’altissima cifra è un bel segnale per il calcio italiano. Nonostante la caduta di appeal della Serie A rispetto ad altri tornei, c’è chi ritiene che in Italia si possa investire, fare business e vincere. La competitività di squadra e società (dalla comunicazione alle iniziative sociali) è stata comunque tenuta alta dal tycoon bostoniano, ma c’era ormai la convinzione che senza un nuovo stadio non ci sarebbero state ambizioni: ogni scoperta di nuovi talenti era ormai vista con il terrore che venissero subito ceduti. Il tempo permetterà un’analisi più serena di questi anni pallottiani. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.