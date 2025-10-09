Friedkin a Roma: incontro con Gualtieri per accelerare il progetto del nuovo stadio

Dopo settimane di attesa, si riaccendono i riflettori sul futuro stadio della Roma. Dan Friedkin, presidente del club giallorosso, è tornato nella Capitale per una serie di impegni istituzionali e sportivi, ma soprattutto per dare un’accelerata decisiva al progetto del nuovo impianto.

Come riportato da La Repubblica, il magnate americano ha incontrato ieri il sindaco Roberto Gualtieri per fare il punto sullo stato dei lavori e fissare i prossimi passi verso la realizzazione dello stadio. L’obiettivo dei Friedkin è chiaro: consegnare il progetto definitivo entro la fine di novembre, così da poter avviare concretamente la fase operativa.

Un contesto ancora più favorevole è dato dal nuovo ruolo di Gualtieri, nominato di recente sub-commissario per le infrastrutture legate agli Europei di calcio del 2032. Roma, infatti, è tra le città candidate a ospitare alcune partite del torneo, e il nuovo stadio giallorosso potrebbe rientrare nel piano complessivo. La speranza, ora, è che questa combinazione di forze politiche e sportive permetta di sbloccare definitivamente un progetto atteso da anni.