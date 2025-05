Prosegue con ritmo frenetico il casting per la panchina della Roma, con i Friedkin in prima linea nelle decisioni più delicate. In questi giorni di trattative e incontri, ogni spostamento del jet privato della proprietà texana viene seguito con attenzione quasi maniacale dagli addetti ai lavori.

L’aereo personale dei Friedkin è atterrato nelle ultime ore a Pisa, dopo essere partito da Londra nel pomeriggio. Curiosamente, non è atterrato a Roma come molti si aspettavano, alimentando così nuove ipotesi e interpretazioni su quanto stia accadendo dietro le quinte in casa giallorossa.

Nel frattempo, il club continua a spingere per Cesc Fabregas, individuato come possibile guida tecnica per il nuovo corso, anche se il Como, con cui è attualmente legato, non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare senza opporre resistenza. Parallelamente, resta calda anche la pista che porta a Gian Piero Gasperini: oggi il tecnico ha incontrato l’Atalanta a Zingonia e, stando alle indiscrezioni, una separazione appare sempre più vicina.

In attesa di sviluppi più concreti, restano sullo sfondo anche altri profili di esperienza come Allegri, Sarri e Roberto Mancini. La scelta definitiva, però, potrebbe ancora sorprendere.