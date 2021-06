Fretta Roma: Pinto adesso accelera per Rui Patricio e Xhaka

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – E’ il momento di stringere. Mourinho, che sbarcherà a Roma venerdì o al massimo sabato, vorrebbe finalmente avere notizie positive dal mercato. Anche se non saranno pronti per il 6 luglio quelle di Rui Patricio e Xhaka sono le strade più battute. Il portiere è ormai casa dagli Europei e la Roma sta cercando di accelerare la trattativa con gli Wolves che vogliono sempre 12 milioni. Questa cifra è considerata eccessiva dalla dirigenza romanista anche in funzione del suo contratto in scadenza nel 2022. La Roma è pronta a mettere 7 milioni sul piatto ed altri 2-3 di bonus. La speranza è di chiudere così altrimenti ci sarà la virata per Gollini. Nel frattempo ieri Xhaka ha dimostrato ancora un volta in più perchè Mourinho l’ha indicato come uomo giusto per il centrocampo. Anche qui Pinto non riesce a sbloccare la situazione ed è fermo come offerta a 16 milioni che sono già stati rifiutati. La situazione potrebbe essere risolta inserendo dei bonus facili da raggiungere anche perchè il calciatore si vuole trasferire. L’alternativa è Douglas Luiz che costa molto più dello svizzero (30 se non anche 35 milioni). Intanto si monitora sempre la situazione di Kostic che piace tanto in casa Roma.